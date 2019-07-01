شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: المرض جندي من جنود الله والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن التعاطف والشعور بالآخر من أعظم القيم الإنسانية في الإسلام.
وقال «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc» مساء الاثنين، إن الإعلامي شريف مدكور، والإعلامية ريهام سعيد، بعد مرضهما، ألم بهما ما سيحدث لنا جميعًا، موضحًا أن الإنسان المعافى 100% أسطورة غير موجودة.
وأشار إلى أن المرض جندي من جنود الله سبحانه وتعالى وامتحان، متابعًا: «من كان يضمن لنفسه بأنه لن يمرض فليدلني على نفسه».
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