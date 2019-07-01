شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث سبل التعاون لحل المشاكل الأسرية.. الأزهر يعقد لقاء تشاوريًا مع مؤسسات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الأزهر الشريف، الاثنين، لقاء تشاوريا بمقر مشيخة الأزهر بشأن تشكيل لجنة برنامج «التوعية الأسرية والمجتمعية» تحت شعار «أسرة مستقرة = مجتمع آمن»، شارك فيه قطاعات الأزهر كافة، وعلى رأسهم الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، وممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، ووزراة التضامن، والمجلس القومي للمرأة، وجامعة الدول العربية.

وقال وكيل الأزهر إننا «حرصنا على الاجتماع مع المؤسسات والوزارات المعنية بحماية واستقرار الأسرة، في خطوة استباقية، للتكاتف في مواجهة المشاكل الأسرية، وإيمانًا بأن استقرار الأسرة يؤدي إلى بناء الوطن وتقدمه، مضيفًا أن الأزهر أنشأ وحدة «لم الشمل» لمواجهة المشاكل الأسرية خاصة ظاهرة الطلاق، والتي ينتج عنها ضرر كبير في المجتمع، مبينًا أن وحدة «لم الشمل» بحثت «2055» مشكلة موجودة بالمحاكم واستطاعت لم شمل «1325» حالة من هذه الحالات».

وأوضح ممثلو الوزارات والمؤسسات المشاركون في اللقاء العديد من أسباب المشاكل الأسرية التي واجهتهم بحكم تعاملهم المباشر مع الأزمات الأسرية كل في مجاله، كما قدموا في نهاية اللقاء بعض الحلول المهمة للتوعية الأسرية والمجتمعية وسبل التعاون المشترك بين المؤسسات.