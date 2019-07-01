شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مبكية من خالد الجندي إلى ريهام سعيد وشريف مدكور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تضامنه ومواساته ودعاءه للإعلاميين شريف مدكور وريهام سعيد، قائلا: «اختلفنا واتفقنا مع بعض كثيرا لكن في حاجة واحدة بتجمعنا إحنا الثلاثة وهى فعل الخير».

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وتابع «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين: «أنا عاوز أقول لشريف مدكور، انت علمتنا الصبر على المرض، وجلدك على الشامتين وشكرك للى بيدعولك، وهذا يثبت أن إيمانك مثل العمالقة، وعندك حسن ظن بالله، وبإذن الله هتتخطى محنتك، كلنا لنا أخطاء، شد حيلك عاوزك تدعى لى فدعوتك مستجابة».

ووجه الداعية حديثه لريهام سعيد: «اختلفنا كثيرا لكن الهدف المصلحة العامة، وأنتِ رمز إعلامى وعليكى أن تكملى أعمالك، لا ينكر إنسان أعمال الخير وفك كرب الناس، ربنا شاء أن تكونى قدوة في تحمل المرض، وأنا بدعيلك ربنا يقويكى عشان الفقراء والمرضى اللى إنتِ ساعدتيهم».