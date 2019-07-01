شكرا لقرائتكم خبر عن التموين : انتظام صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين انتظام ، صرف السلع التموينية المدعمة لاصحاب بطاقات التموين فى اليوم الأول ضمن مقررات شهر يوليو من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تعاقدت على شراء 114 ألف طن أرز أبيض لرفع الرصيد الاستراتيجى من سلعه الأرز كما أن الكميات المتعاقد عليها سيتم طرحها بمنافذ الوزارة من مجمعات استهلاكية ومنافذ جمعيتى وبقالى التموين لافتة الى أن جميع العروض التى تقدمت بكميات الأرز المستورد فى المناقصة من مناشئ مختلفه هى "الصين والهند وفيتنام".