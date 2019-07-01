- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شفط مياه الصرف الصحى بشارع ببشتيل وتطوير شارعين بالبراجيل فى أوسيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أجهزة مركز ومدينة أوسيم، برئاسة الدكتور فرج عبد العاطي، من إصلاح مشكلة طفح بلاعات الصرف الصحي بشارع ركابي ببشتيل، والذى أغرق الشارع بالكامل بمياه الصرف الصحى، حيث وجه رئيس المدينة بالدفع بـ4 سيارات لشفط المياه، وتم عمل صيانة للبلاعات المسدودة وتم تركيب غطاء للبلاعات بدلا من المكسور، بإشراف المهندس خالد السيد نائب رئيس المدينة ومحمد أبو ستيت مدير المتابعة بالبراجيل.
وفى السياق أشرف الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم، على أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع كمبره وشارع السويقة بالبراجيل، حيث تم تجريف الشارعين بإشراف محمد ياسين رئيس الوحدة بالبراجيل، ومحمد أبو ستيت مدير المتابعة بالبراجيل، و جمال منطاش مدير قطاع النظافة بأوسيم.
كانت هذه تفاصيل خبر شفط مياه الصرف الصحى بشارع ببشتيل وتطوير شارعين بالبراجيل فى أوسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.