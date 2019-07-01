الخليج 365: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر، غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها قرب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى، وصناعة المعجزة، وبدء جنى ثمار الإصلاح بترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه من محدودى الدخل. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية.. نجاحات كبيرة وتجارب ملهمة وإشادات دولية.. ومازالت ثمار الإنجاز تتوالى.. قصة نجاح عنوانها "شعب مصر".. خطة "الخمس سنوات" تنقذ مصر من نزيف الموارد وتعيد هيكلة الاقتصاد والمالية العامة وتُطلق قطار النمو والحماية الاجتماعية الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية.. نجاحات كبيرة وتجارب ملهمة وإشادات دولية.. ومازالت ثمار الإنجاز تتوالى.. قصة نجاح عنوانها "شعب مصر".. خطة "الخمس سنوات" تنقذ مصر من نزيف الموارد وتعيد هيكلة الاقتصاد والمالية العامة وتُطلق قطار النمو والحماية الاجتماعية إطلاق التشغيل التجريبى للتأمين الصحى الشامل.. رئيس الوزراء: المواطن سيحصل على خدمة طبية تضاهى دول العالم.. وإعلان مصر خالية من المناطق الخطرة بنهاية العام.. البنك الدولى: مصر حققت نجاحات يحتذى بها.. و"الصحة": الدولة تتحمل تكاليف اشتراكات الأسر غير القادرة Advertisements الحكومة تعلن تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى خدميا.. المتحدث باسم مجلس الوزراء: مهلة إضافية 4 أشهر لتوفيق الأوضاع الحكومة تعلن تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى خدميا.. المتحدث باسم مجلس الوزراء: مهلة إضافية 4 أشهر لتوفيق الأوضاع طلاب "أدبى وعلمى علوم" ينهون ماراثون الثانوية بـ "السيلفى والزغاريد".. نائب رئيس الامتحانات: انتهاء أعمال التصحيح 12 يوليو الجارى المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة الجبر والهندسة "لغات" المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة الجبر والهندسة "لغات" مصر تحقق العلامة الكاملة فى دور المجموعات.. 5 مكاسب حققها منتخب الفراعنة فى مباراة أوغندا.. المنتخب ينعش الجبلاية بـ 300 ألف دولار بعد التأهل لدور الـ 16.. هانى رمزى يحتوى غضب أحمد على.. وجنش يطير لألمانيا لإجراء جراحة وتر أكيلس



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