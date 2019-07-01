شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تهنئ شابة مصرية كرمتها الملكة إليزابيث لأعمالها الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الشابة إيناس إبراهيم هلال، من مواليد إنجلترا ذات الأصول المصرية والمقيمة في بريطانيا، لتهنئتها على تكريمها من قبل الملكة إليزابيث الثانية نظير خدمتها للمجتمع المحلي هناك وقيامها بعدد من الأعمال الخيرية، حيث تسلمت التكريم في قصر باكينجهام الملكي الشهير.

وأعربت وزارة الهجرة عن فخر مصر والمصريين بما تقوم به إيناس، من أعمال مجتمعية هامة أوصلتها للتكريم من ملكة إنجلترا، فهي خير ممثل عن الهوية المصرية، ونقلت لها بعضا من جهود الدولة المصرية ممثلة في المجلس القومي للمرأة في الدفاع عن قضايا المرأة وحقوقها.

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ومن جانبها، أعربت إيناس إبراهيم هلال ،عن سعادتها بتهنئة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ممثلة عن الحكومة والدولة المصرية، مؤكدة إعتزازها بمصريتها ومتابعتها المستمرة لكافة الأحداث والمستجدات التي تجري على أرض الوطن، رغم أنها من الجيل الثاني للمصريين بالخارج وولدت في إنجلترا، مثمنة على اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة المصرية والدفع في تجاه تقلدها مناصب رفيعة المستوى.