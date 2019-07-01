رسالة للرئيس السيسي من العاهل المغربي يتسلمها "شكري"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس حول سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلديّن الشقيقيّن.

تسلم الرسالة سامح شكري وزير الخارجية خلال لقائه اليوم الأثنين، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي الذى يزور القاهرة حاليا.

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وقال المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تصريح اليوم الاثنين عقب لقاء شكري وبوريطة - إن الوزيرين تناولا خلال المناقشات التقدُم المُحرَز في عددٍ من مجالات التعاون الثنائي القائم، وأهمية تكثيف العمل نحو استطلاع آفاق جديدة للتعاون المشترك في شتى المجالات.

وأضاف أن المناقشات بين الوزيرين تطرقت أيضاً إلى تطورات مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزيران في هذا الصدد أهمية تعزيز آليات التضامُن والعمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، والدفع بالحلول السياسية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية ، أن اللقاء تضمّن تبادلاً لوجهات النظر حول أبرز التطورات على الساحة الإفريقية، وأكد الوزير المغربي من جانبه على حرص بلاده على التنسيق مع مصر على ضوء رئاستها للاتحاد الإفريقي للعام الحالي، مشيرًا إلى أن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة.