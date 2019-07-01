إغلاق جزئي لطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي لإنشاء كوبري مشاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، إجراء إغلاق جزئي بطريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعي للقيام بأعمال إنشاء كوبري مشاة.
جاء ذلك في إطار قيام الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بإنشاء 3 كباري مشاة معدنية بمحافظة القليوبية؛ ومن ضمنها كوبري أبو سنة المار أعلى خط السكك الحديدية.
وقال مصدر أمني إن الشركة ستقوم برفع الباكية المعدنية لكوبري مشاة أبو سنة، مضيفًا أن الأعمال ستكون يوم الجمعة 5 يوليو، من الساعة الواحدة صباحًا حتى 3 صباحًا من ذات اليوم؛ مع تعيين الخدمات اللازمة ووضع العلامات الإرشادية والطواحين.
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