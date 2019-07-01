مصر | اعترافات المتهم بتزوير شهادات تدريبية بمجال "سلامة الإنشاءات" بالموسكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعترافات المتهم بتزوير شهادات تدريبية بمجال "سلامة الإنشاءات" بالموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى مهندس بإحدى شركات الإنشاءات، باعترافاته أمام راجل مباحث الموسكي، بعد إلقاء القبض عليه لقيامه بتزوير شهادات دورات تدريبية وذلك لتحصيل مبلغ مالي من المتدربين، تزامنا مع انتهاء المرحلة الدراسية لطلاب كليات الهندسة.

وزعم المتهم في اعترافاته أنه لم يعتزم تزوير شهادات التدريب، وذلك لعدم معرفته أنها ذات مسئولية قانونية، حيث برر المتهم أنه حال انتهاء المرحلة الدراسية لطلاب كلية الهندسة، قام بإحضار أحد اقاربه ليقوم بالتدريب لدى الشركة، الأمر الذي لم يلاق اعتراض من المديرين لديه، فقام الأول بإحضار عدد من الطلاب الآخرين، وأثناء قدومهم للتدريب عرض عليهم القيام بالعمل في الشركة مقابل جزء من المال، يتم تدريبهم لمدة 6 أسابيع، وقام بإيهامهم أنه بعد تلقي التدريبات المقررة، سيتم اختيار بعض منهم للعمل في الشركة.

وزعم المتهم أنه قام بتدريب الطلاب على الوقاية وبرامج الحماية "safety"، وأنه لم يقم بتدريب الطلاب على شئ يحدث خلل بالأمن العام، معترفا بتحصله على المال منهم مقابل خدمة تدريبهم وتعليمهم إجراءات السلامة للشركات الكبرى.

وبمواجهة المتهم بالكارنيهات المزوره التي قام بتزويرها، اعترف المتهم في نهاية الأمر بعدم قيامه بتدريب الطلاب، وأنه كان يقوم بذلك نتيجة لتحصيل المال، وذلك لحاجة الراغبين في تلك الشهادة ‘ليها، حيث تحتاج معظم الشركات الكبرى شهادات خبرة في مجال الوقاية.

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وتعود الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، تردد أحد الأشخاص على محال تصنيع الأختام والزنكوغراف بدائرة قسم شرطة الموسكي، وطلب تقليد أكلاشيه منسوب صدوره لإحدى الجهات النقابية بدون تكليف من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطه وتبين أنه (مهندس بإحدى شركات الإنشاءات - مقيم بالجيزة)، وعثر بحوزته على (خاتم لإحدى النقابات "مقلد" – 9 شهادات لدورات تدريبية بأسماء أشخاص مختلفة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" - 9 شهادات لدورات تدريبية منسوب صدورها لإحدى جمعيات السلامة والصحة المهنية مدون عليها أسماء مختلفة - 7 كارنيهات مدون عليها باللغة الأجنبية تفيد الحصول على دورات تدريبية فى السلامة والصحة المهنية بأسماء أشخاص مختلفة "جميعها مزورة").

وبمواجهته اعترف باصطناع الخاتم بقصد استخدامه في تزوير الشهادات والكارنيهات المضبوطة بحوزته، وإعداد شهادات لدورات تدريبية وتعليمية للمهندسين حديثى التخرج فى مجالات (سلامة الإنشاءات والوقاية من الحرائق ونظم إدارة السلامة) مقابل مبلغ مالى قدره 3000 جنيه عن الشهادة الواحدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.