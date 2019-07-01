مصر | عودة حركة المرور على الأوتستراد بعد رفع آثار تصادم سيارتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة حركة المرور على الأوتستراد بعد رفع آثار تصادم سيارتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها بطريق الأوتوستراد في اتجاه حلوان بعدما رفعت أوناش مرور القاهرة، حطام سيارة اصطدمت بأخرى، دون وجود إصابات.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة مرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بطيق الاوتوستراد، تفيد بوقوع حادث مروري في اتجاه حلوان، وعلى الفور جرى الدفع بأوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتنظيم حركة السيارات، ذلك بسبب اختلال عجلة القيادة، وتم نشر الخدمات المرورية أعلى المحور لسحب الكثافات، وتسيل الحركة المرورية.

