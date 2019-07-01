مصر | "المرور": إغلاق جزئي لطريق إسكندرية الزراعي الجمعة المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المرور": إغلاق جزئي لطريق إسكندرية الزراعي الجمعة المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، عن إغلاق جزئي لطريق "القاهرة-إسكندرية" الزراعي للقيام بأعمال إنشاء كباري مشاة، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.

وأفادت المرور في بيان لها، أنه سيتم التنسيق بين إدارة المرور والجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبري، لتنفيذ أعمال إنشاء 3 كباري مشاة معدنية بمحافظة القليوبية ومن بينها كوبري أبو سنة المار أعلى خط السكك الحديد، وستقوم الشركة برفع الباكية المعدنية لكوبرى مشاه أبو سنة مع تدعيم المنطقة بالخدمات والأوناش.

وأضافت المرور أن الأعمال سوف تستلزم إرتكاز الونش بطريق إسكندرية الزراعي، مع بعد منزل الطريق الدائرى اتجاه قليوب، فى الاتجاه القادم من ميدان المؤسسة اتجاه قليوب، واستقطاع حارة مروية من الطريق مع تسير الحركة في 2 حارة اخرى عرض الطريق.

وأوضحت بأن تلك الأعمال ستكون يوم الجمعة 5 يوليو الساعة الواحدة صباحا حتى 3 صباحا من ذات اليوم، مع تعيين الخدمات اللازمة ووضع العلامات الارشادية.

