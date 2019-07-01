أخبار مصر | برلماني: قرارات الدول الأجنبية برفع حظر السفر عن مصر يعكس الحالة الأمنية المطمئنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: قرارات الدول الأجنبية برفع حظر السفر عن مصر يعكس الحالة الأمنية المطمئنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن قرارات الدول الأجنبية برفع حظر السفر عن مصر أو عن أماكن محددة بها وآخرهم ألمانيا، يعكس الحالة الأمنية المطمئنة التى تتمتع بها الدولة.

وأكد بركات، أن هذه القرارات تعكس نجاح العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية المتنامية للغاية بين مصر وهذه البلدان، بالاضافة الى الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزراء المعنيين لعودة السياحة لما كانت عليه قبل سنوات، مُوضحا أن معظم هذه الدول كثيفة الإقبال على المنتج السياحى المصري، وتمثل سوقا تقليدية ثابتة للسياحة المصرية على مدى العام مثل بعض دول الاتحاد الأوربى، ودول شرق آسيا، بالإضافة إلى دول أخرى.

وأضاف النائب البرلماني، أن أي من سائحي هذه الدول لا تتحدث معه أثناء زيارته إلا ويشيد بالانتشار الأمنى في شوارع المحروسة، وهو ما يزيد من حالة الأمان والاطمئنان لديهم ويشجع المزيد من الأفواج السياحية على زيارة مصر.