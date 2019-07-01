أخبار مصر | ننشر الخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر الخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ صباح اليوم الاثنين، تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد كمرحلة أولى في 5 محافظات تشمل بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الأقصر، جنوب سيناء.

وتقدم بوابة لفجر، الخطوات والأوراق اللازمة لتسجيل بيانات المواطنين في منظومة التأمين الصحي الجديد في محافظة بورسعيد، من خلال 6 خطوات جاءت كالتالي:

1- يتوجه الفرد وجميع أفراد أسرته إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة لإجراء الفحص الشامل له ولأسرته، وبحوزته مستندات إثبات الشخصية (بطاقة شخصية رقم قومي سارية - شهادات ميلاد للأطفال).

2- يتم فتح ملف طبي للأسرة مسجل به كافة البيانات والتاريخ الصحي والمرضى وكذلك الأدوية التي سبق أو مازال يحصل عليها.

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3- يتم تخصيص طبيب الأسرة الخاص به وبأسرته.

4- يتم تسجيل بيانات الأسرة على قاعدة البيانات حتى يتمكن أفرادها من الترددعلى الوحدة للكشف والحصول على الدواء وباقي الخدمات الطبية.

5- يمكن للمواطن الاتصال بالكول سنتر في أي وقت حال احتياجه أو أي من أفراد أسرته للعلاج وحجز موعد يأتي فيه، حتى لا ينتظر دوره لفترة طويلة داخل الوحدة.

6- يتم تحويل المريض في حالة الحاجة إلى إجراء أى فحوصات طبية متقدمة أو عملية جراحية إلى المعامل والمستشفيات المتخصصة.

كما نشرت "الخليج 365"، مميزات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث تشمل المميزات حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتقليل الانفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.