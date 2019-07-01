أخبار مصر | حفل تسليم وتسلم رئاسة المنطقة الروتارية 2451 بمصر .. "والي" محافظا للعام الجديد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفل تسليم وتسلم رئاسة المنطقة الروتارية 2451 بمصر .. "والي" محافظا للعام الجديد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم أمس، حفل تسليم وتسلم رئاسة المنطقة الروتارية 2451 لسنة 2019 -2020، بإحدى فنادق القاهرة، وذلك لتسليم القلادة إلى محافظ المنطقة الروتارية للعام الجديد شريف والي، خلفا للمحافظ السابق عبد الحميد العوا.

وأعرب محافظ المنطقة الروتارية السابق، عبد الحميد العوا، عن سعادته الكبيرة فى الإحتفال بالتسليم والتسلم، وتوزيع جوائز المنطقة، وتكريم الأعضاء الروتاريين، الذين اجتهدوا معه فى المنطقة على مدار السنة الروتارية.

ونقل عبد الحميد العوا، محافظ المنطقة الروتارية 2018 – 2019، القلادة إلى المحافظ الجديد للمنطقة شريف والي، ليعلنها رسميا، فى حضور أعضاء نوادي الروتارى.

وفى كلمته، أعرب شريف والى، محافظ المنطقة الروتارية 2019 – 2020، عن سعادته الكبيرة بحضوره وسط أعضاء الروتاريين، قائلا:" يجب أن نتعاون مع بعض ونقدر نجاح بعض، ونشاور على نجاح الآخرين، ونفرح لهم وندعمهم، ولن نستطيع خدمة بلادنا بدون تعاون وتكامل الجميع.

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وأضاف والي، أنه لكي نقدم للمجتمع والبلد أشياء مفيدة، يجب تسخير كل ما لدينا لخدمة هذا البلد والانسان المصري ونكون فاعلين على أرض الواقع، ونتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة.

وكرم عبد الحميد العوا ، عدد من أعضاء المنطقة الروتارية للعام الماضى 2018 -2019.

وعرض خلال الإحتفالية فيلم تسجيلي عن الدور الذى تم من أجل الأعضاء الروتاريين، من خلال عمل دورات تدريبية وايجاد اساليب جديدة فى نقل المعرفة، وإعداد دورات دتدريبية لرفع الوعي، وتنظيم مؤتمرات حول دور التعليم الفني ورفع كفاءته، والمساهمة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم حملات التبرع بالدم بالتعاون مع وزاة الصحة.

وقال عبد الحميد العوا، خلال كلمته بالحفل، إن السنة الروتارية التى تقلد فيها منصب محافظ المنطقة الروتارية 2451 مصر، حقق خلالها مجموعة من الإنجازاات بالتعاون مع كل فريق العمل، مشيرا إلى أنه استهدف ضم 500 عضو جديد لأندية الروتاري، وحدث ذلك، بالإضافة إلى التوسع فى الظهور الإعلامي.

وأكد أن البرامج التى يتم تقديمها تفيدد عدد كبير من الشباب، لافتا إلى أن اللجان المختلفة عملت على إنجاز العديد من المشروعات الخدمية تخطت ال 1500 مشروع.