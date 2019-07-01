أخبار مصر | بعد إعلان تدشينها.. تعرف على مميزات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (إنفوجراف)

انطلقت، صباح اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بعد أن استعدت وزارة الصحة.

وتنشر "الخليج 365"، مميزات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتي انطلقت صباح اليوم، الاثنين، من محافظة بورسعيد.

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