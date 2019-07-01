أخبار مصر | بعد إعلان تدشينها.. تعرف على مميزات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إعلان تدشينها.. تعرف على مميزات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انطلقت، صباح اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بعد أن استعدت وزارة الصحة.
وتنشر "الخليج 365"، مميزات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتي انطلقت صباح اليوم، الاثنين، من محافظة بورسعيد.
وتشمل المميزات حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتقليل الانفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.
كما تتضمن مميزات المنظومة الجديدة أيضًا؛ وضع نظام تكافلى اجتماعى بمشاركة جميع أفراد المجتمع وفى المقابل تتكفل الدولة بغير القادرين، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ.
يذكر أن منظومة التأمين الصحى الشامل انطلقت كمرحلة أولى فى 5 محافظات تشمل؛ بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الأقصر، جنوب سيناء.