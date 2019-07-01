أخبار مصر | الأزهر يعقد لقاء تشاوريا مع مؤسسات الدولة لبحث التعاون لحل المشاكل الأسرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يعقد لقاء تشاوريا مع مؤسسات الدولة لبحث التعاون لحل المشاكل الأسرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عُقد اليوم الاثنين، بمقر مشيخة الأزهر، لقاء تشاوري بشأن تشكيل لجنة برنامج" التوعية الأسرية والمجتمعية" تحت شعار "أسرة مستقرة= مجتمع آمن".

شارك فيه قطاعات الأزهر كافة، وعلى رأسهم الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، وممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، ووزراة التضامن، والمجلس القومي للمرأة، وجامعة الدول العربية.

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وقال وكيل الأزهر إننا حرصنا على الاجتماع مع المؤسسات والوزارات المعنية بحماية واستقرار الأسرة، في خطوة استباقية، للتكاتف في مواجهة المشاكل الأسرية، وإيمانًا بأن استقرار الأسرة يؤدي إلى بناء الوطن وتقدمه، مضيفًا أن الأزهر أنشىء وحدة " لم الشمل" لمواجهة المشاكل الأسرية وخاصة ظاهرة الطلاق، والتي ينتج عنها ضرر كبير في المجتمع، مبينًا أن وحدة "لم الشمل " بحثت "2055" مشكلة موجودة بالمحاكم واستطاعت لم شمل "1325" حالة من هذه الحالات.

وبين ممثلي الوزارات والمؤسسات المشاركين في اللقاء العديد من أسباب المشاكل الأسرة التي واجهتهم بحكم تعاملهم المباشر مع الأزمات الأسرية كل في مجاله، كما قدموا في نهاية اللقاء بعض الحلول المهمة للتوعية الأسرية والمجتمعية وسبل التعاون المشترك بين المؤسسات.

ويأتي إطلاق برنامج" التوعية الأسرية والمجتمعية" تحت شعار "أسرة مستقرة= مجتمع آمن"، في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكافة أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية.