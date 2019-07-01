أخبار مصر | "المصرية العامة لتنشيط السياحة" تستعد لاختيار مديرين لمكاتبها الخارجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصرية العامة لتنشيط السياحة" تستعد لاختيار مديرين لمكاتبها الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، عن بدء تلقي ترشيحات لشغل وظائف مدير ومساعد مدير (مستشار وملحق سياحي) لعدد من مكاتب الهيئة الخارجية.

وقال المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة أنه تم وضع شروط لاختيار كوادر من داخل وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك لشغل وظائف مدير ومساعد مدير (مستشار وملحق سياحي) في مكاتب الهيئة الخارجية الشاغرة بكل من فرنسا والصين والهند وروسيا وألمانيا وإيطاليا، مشيرا الى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة انتقاء أفضل العناصر، وسيتم تأهيلهم بالشكل اللائق من خلال دراسة السوق واللغة ومهارات الحاسب الآلي وغيرها من التدريبات والاختبارات التى سيتم وضعها لهم، موضحا أنه تم تعميم هذا الإعلان داخل الوزارة وهيئتيها متضمنا شروط التقدم لاختيار أفضل الكوادر من بين المتقدمين.

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وأضاف رئيس الهيئة أنه نظرا لأن إجراءات اختيار الكوادر والاختبارات التحريرية والشفوية اللازمة لها قد تستغرق وقتا، ، فقد تم تشكيل لجنة مصغرة مكونة من رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية السيد أحمد الوصيف ومستشارة وزيرة السياحة للتنمية البشرية السيدة جيهان فتحي لاختيار مجموعة من الكوادر الشابة الواعدة، لانتدابهم لمدة ٦ اشهر لتسيير الأعمال في هذه المكاتب، مضيفا إلى أنه سيتم وضع برنامجا تدريبيا مكثفا في الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيلهم لإدارة هذه المكاتب قبل سفرهم لاستلام العمل بها، مشيرا الى أنه سيتم التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى العمل بالمكاتب الخارجية ليتسنى لها مواكبة الاساليب الترويجية الحديثة والتطورات المتلاحقة لصناعة السياحة عالميا.

وقال يوسف أنه سيتم مراجعة ملف المكاتب الخارجية ومتابعة أدائها وتقييمها بشكل مستمر لضمان أدائها لدورها على الوجه الأمثل وتحقيق الهدف المرجو من تواجدها في الدول بالخارج بما يساهم فى جذب مزيد من السياحة الى مصر.

وأشار يوسف الى أن هناك تعاونا كاملا مع القطاع الخاص الممثل بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، لافتا إلى أنه سيكون هناك ورش عمل مع الشركات العاملة بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر، وذلك لمعرفة احتياجاتهم من الترويج والدعاية للأسواق المختلفة وبناء خطة الترويج للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالتوافق مع القطاع الخاص.