أخبار مصر | إقبال كبير على مبادرة الرئيس للفحص الطبي الشامل على المرأة بجنوب سيناء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال كبير على مبادرة الرئيس للفحص الطبي الشامل على المرأة بجنوب سيناء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم فعاليات أعمال الفحص الطبي الشامل للمرأة على مستوى محافظة جنوب سيناء وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي باﻹضافة للكشف عن اﻷمراض الغير سارية (ضغط - سكر - سمنة - أمراض القلب - هشاشة العظام).

وتلاحظ إقبال كبير من السيدات على أعمال الفحص الطبي الشامل والكشف المبكر عن أورام الثدي بجميع الوحدات والمراكز الطبية علي مستوي المحافظة.

كما تم توقيع الكشف والفحص الطبي للسيدات من خلال أطقم طبية مدربة من العناصر النسائية (طبيبات - ممرضات - رائدات ريفيات) وصرف العلاج بالمجان.

ومن المقرر أن تستمر أعمال تلك المبادرة حتي ٣٠ أغسطس القادم.