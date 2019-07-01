أخبار مصر | برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول قيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بتخطيط الشوارع بصورة خاطئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول قيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بتخطيط الشوارع بصورة خاطئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن قيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بتخطيط الشوارع بصوره خاطئة مما أدى إلى فتح دورانات فى أماكن لا تصلح مما أدى لإعادة إغلاقها مره أخرى وتسبب في إهدار المال العام وكذلك "اليوترنات" التى تمت دون دراسة مرورية.

وأضافت فراج، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة قام بالتخطيط لتنفيذ كبارى مشاه علويه بشارع التسعين للحد من الحوادث القاتلة وبعد بدء التنفيذ توقف العمل تماما ولا تزال الحوادث القاتلة تحصد أرواح المواطنين الأبرياء العابرين للطريق.