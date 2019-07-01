أخبار مصر | "الصحة": إسعاف 782 طالبا في مقار اللجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": إسعاف 782 طالبا في مقار اللجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي، لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، ٧٩٤ بلاغًا بحالات مرضية، في تاسع أيام الامتحانات، على مستوى الجمهورية.

وأوضح المستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.

وأشار إلى إسعاف 782 حالة في مقر اللجان، عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، وتحويل ١٢ للمستشفيات، خروجوا جميعًا بعد تحسن حالتهم الصحية.

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جدير بالذكر أن وزارة الصحة وضعت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بــ1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية، لتأمين اللجان.

كما تتضمن الدفع بـ11 سيارة إسعاف لتأمين لجان النظام والمراقبة على مدار اليوم و19 سيارة إسعاف لتأمين لجان تقدير الدرجات، و4 عربات إسعاف لتأمين لجان الإدارة.



ويتم التنسيق مع مستشفيات الإخلاء وتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، فضلًا عن توفير مشرف طبي داخل اللجان وتجهيز الإسعافات الأولية تحسبًا لأي طارئ، بالإضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات، إضافة إلى المرور على اللجان للتأكد من توافر الخدمات الطبية، مع توافر كل التجهيزات بالعيادات المدرسية من أجهزة طوارئ وأجهزة ضغط وسماعات وأجهزة قياس السكر، والأدوية، والمستلزمات الطبية.