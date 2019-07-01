شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف معاشات يوليو بالزيادة المقررة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي عن انتظام عمليات صرف المعاشات بالزيادات المقررة في يومها الأول من شهر يوليو، شاملة الزيادة التي تقررت بالقانون رقم 74 لسنة 2019، وذلك بنسبة 15% بحد أدنى قيمته 150 جنيهًا شهريًا، وحد أقصى قيمته 832.5 جنيه .

Advertisements

واطمأنت «والي» على سير عملية صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف اليوم حتى الساعة الثانية ظهراً ما يزيد عن 492 ألف حالة بقيمة اجمالية قدرها 718 مليون جنيه، حيث بلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى 283 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 331 مليون جنيه، كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصندوقيها عدد 209 الف حالة بقيمة إجمالية 387 مليون جنيه.

جدير بالذكر أنه قد تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة لمكاتب هيئة البريد وبنك ناصر الإجتماع ليصبح الخميس 4 يوليو بدلًا من الجمعة 5 يوليو، بينما المعاشات المحولة للبنوك سيجرى الصرف اعتبارًا من الأربعاء 10 يوليو.