شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين «التضامن» و«الفطيم» لدعم «فرصة» و«سكن كريم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، الإثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة ماجد الفطيم في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين بعدد من برامج الوزارة، حيث وقعت عن الطرف الأول نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى، وعن الطرف الثانى هيرفيه ماجيديه الرئيس التنفيذى لشركة ماجد الفطيم للتجزئة.

وأعربت «والي» عن تقديرها لدور القطاع الخاص في إطار أدبيات المسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى أن «مصر تعد سوقا كبيرة تمتلك العديد من المقومات من توافر عناصر التدريب والعمل والعديد من الفرص للمستثمرين والقوى البشرية التي تمتلك الرغبة في الابداع والتعلم».

Advertisements

وأوضحت أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى توفير 1000 فرصة عمل للشباب الباحثين عن وظائف والراغبين في العمل عن طريق توفير فرص عمل لائقة من خلال تشبيك مستفيدي برنامج «فرصة» في الوزارة ومؤسسة ماجد الفطيم، كذلك دعم برنامج «سكن كريم» من خلال وضع صناديق تبرع في 44 فرعا للمؤسسة ماجد الفطيم للتجزئة، وفتح اسواق جديدة امام دعم الاسر المنتجة من خلال عرض منتجاتهم في عدد 6 من فروع مؤسسة ماجد الفطيم للتجزئة، والتي توفر لهم خبرة اضافية بالتعامل مع المنتجات المختلفة.

من جانبه، أعرب الدكتور هيرفيه ماجدييه، مدير العمليات في مصر، السعودية، قطر، الكويت، عمان والبحرين لدى ماجد الفطيم للتجزئة عن سعادته باستمرار التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، موجهًا الشكر للدكتورة غادة والي على إتاحة الفرصة أمام الشركة لدعم التنمية المستدامة في المجتمع بما يتفق مع سياسة ورؤية الشركة لأهمية المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة والشاملة وأن تكون الشركة شريك في مسيرة التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية وتقديم نموذج ناجح حيث تخطط الدولة وتضع الاستراتجية ويقوم القطاع الخاص الجاد بالتنفيذ واعدًا بأن يستمر كارفور في تقديم الدعم ومساندة المشروعات والمبادرات المجتمعية الجادة التي تحقق الاستدامة.

تأتى مذكرة التفاهم بين الجانبين، والتي سيستمر العمل بها على مدى عامين، في إطار تنفيذ استراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعي والتي ترتكز على محاور الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية، والتي تضع الشباب والمرأة في مقدمة الفئات المستهدفة من عمل الوزارة.