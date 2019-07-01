شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف: ضبط قرابة 100 واقعة غش جماعى بامتحانات الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2018/2019.

وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) هذا العام 31 طالبا / طالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.





- عدد طلبة التعليم التجارى (4527) بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي. - عدد طلبة التعليم الفندقى (3370) بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي. - عدد طلبة التعليم الزراعى (261) بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي. - عدد طلبة التعليم الصناعى (7111) بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي. الإجمالى العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي. Advertisements كما تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث: كما تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث: - عدد طلبة التعليم التجارى (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي. - عدد طلبة التعليم الفندقى (15629) بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي. - عدد طلبة التعليم الزراعى (72903) بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي. - عدد طلبة التعليم الصناعى (296668) بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي. الإجمالى العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3% عن العام الماضي. وبالنسبة لطلبة التعليم والتدريب المزدوج: وبالنسبة لطلبة التعليم والتدريب المزدوج: إجمالى أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجارى والفندقى والزراعى والصناعى (12443) طالب وطالبة بنسبة نجاح 48,82% بانخفاض 17,2% عن العام الماضي. وبشأن طلبة الإعداد المهني: وبشأن طلبة الإعداد المهني: بلغ إجمالى أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقى والزراعى والصناعى (65452) طالب وطالبة بنسبة نجاح 59,42% بانخفاض 91,5% عن العام الماضي.

Advertisements

وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف: ضبط قرابة 100 واقعة غش جماعى بامتحانات الدبلومات الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.