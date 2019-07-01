شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية: العلاقات المصرية الإيطالية قوية ولن تتأثر بأى شئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الفاتو كوديديانو" الإيطالية إن مصر دولة مهمة للغاية بالنسبة لإيطاليا، مؤكدة أن المسئولين الإيطاليين ومن بينهم وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى سبق وأكد ذلك، وأن يجب ألا يؤثر أى شئ على قوة العلاقات وتطويرها.

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وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورا منذ اللحظة التاريخية حيث اكتشاف حقل ظهر، أكبر حقل فى البحر الأبيض المتوسط، من قبل شركة إينى، ولذلك فليس من الطبيعى هز تلك العلاقات القوية.

وأوضحت الصحيفة إينى استثمرت 12 مليار دولار فى حقل ظهر، وتبيع 30% من أسهمها لروسنفت الروسية، ومن المتوقع أن يوفر الحقل لمصر 2.5 مليار دولار أمريكى سنويا على الغاز الطبيعى، كما أن حقل ظهر بالفعل وفر 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.