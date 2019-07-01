شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: 1.5مليار جنيه تكلفة ميكنة مشروع التأمين الصحى الشامل بـ4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الاتصالات، أن مشروع التأمين الصحى الشامل واحد من أصعب المشروعات التى أقدمت عليها الدولة، وهناك إصرار على نجاح هذه المنظومة، التى تتناغم فى تنفيذها كافة وزارات الدولة .

وأوضحت الوزارة من خلال مسئوليها فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بمناسبة إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، أن ميكنة المشروع تضمنت أكثر من 7 محاور منها، البنية المعلوماتية وشبكات فائقة السرعة، وجارى بناء المنظومة التأمينة للمعلومات الخاصة بالمواطنين بجانب تسكين المنتفعين بالمنظومة فى الوحدات السكنية الأقرب لمسكنهم وعملهم بجانب محور التدريب والتوعية للعامليم بالمنظومة ومحور ميكنة المستشفيات وميكنة التسويات والمعاملات المالية ومحور ميكنة الاعتماد والرقابة وإنشاء مراكز اتصال للتعامل مع المواطنين.

وأكدت الوزارة، أن تكلفة ميكنة مشروع التأمين الصحى الشامل فى 4 محافظات تبلغ 1.5 مليار جنيه.