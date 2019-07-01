شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يشيد بمبادرة الرئيس السيسى للكشف عن أورام الثدى للسيدات بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المجلس القومى للمرأة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لإطلاق مبادرة صحة المرأة، التى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى بالمجان.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، عن بالغ أمتنانها وتقديرها لهذه المبادرة الإنسانية من رئيس الجمهورية والتى تعد امتدادا لجهوده الحثيثة لدعم المرأة المصرية، والاهتمام بصحتها بشكل خاص، خاصة وأن الحفاظ على صحة المرأة ينعكس بالإيجاب على صحة المجتمع بأكمله ، مشيرة إلى أن الكشف المبكر و المجانى سوف يساهم فى رفع العبء الاقتصادى عن كاهل العديد من السيدات والذى كان يعوقهن من إجراء هذا الكشف الهام للحفاظ على صحتهن.

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وأضافت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا فى ظل وجود قيادة سياسية داعمة ومؤمنة بدور المرأة في المجتمع، متمنية دوام الصحة لجميع سيدات مصر.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف 9 محافظات، تشمل كل من جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية ، حيث تستهدف المبادرة تقديم التوعية والفحص بالوحدات الصحية للسيدات من عمر 18 إلى ما فوق الـ 35 عاما بالتوعية والفحص الشامل فى الوحدات الصحية وليس فى سيارات متنقلة حفاظا على خصوصية السيدات، وذلك بمشاركة 1300 فريق مدرب سيتولى الفحص.

وتستهدف الحملة 30 مليون سيدة تقريبا، وتشمل الكشف أيضا عن السكر والعظام والضغط وأمراض القلب.