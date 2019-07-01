شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: توفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من " تكافل وكرامة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت وزارة التضامن، مذكرة تفاهم، اليوم الإثنين، مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لشباب برنامج فرصة وبرنامج تكافل وكرامة "فرصة وسكن كريم و الأسر المنتجة

وأكدت وزارة التضامن ، أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف الى توفير 1000 فرصة عمل للشباب الباحثين عن وظائف والراغبين في العمل عن طريق توفير فرص عمل لائقة من خلال تشبيك مستفيدي برنامج "فرصة" في الوزارة مع احدى المؤسسات كذلك دعم برنامج سكن كريم من خلال وضع صناديق تبرع في 44 فرع لإحدى المؤسسات وفتح اسواق جديدة أمام دعم الاسر المنتجة من خلال عرض منتجاتهم والتى توفر لهم خبرة اضافية بالتعامل مع المنتجات المختلفة .

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وأضافت الوزارة ، فى بيان صحفى أن مصر تعد سوقا كبيرة تمتلك العديد من المقومات من توافر عناصر التدريب والعمل والعديد من الفرص للمستثمرين والقوى البشرية التى تمتلك الرغبة فى الابداع والتعلم .

وتاتى مذكرة التفاهم بين الجانبين و التى سيستمر العمل بها على مدى عامين فى إطار تنفيذ إستراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعي والتى ترتكز على محاور الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية، والتى تضع الشباب و المرأة فى مقدمة الفئات المستهدفة من عمل الوزارة.