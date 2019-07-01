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شكرا لقرائتكم خبر عن الأول على الدبلوم الصناعى نظام الـ3 سنوات نوعى: كنت بذاكر ساعتين يوميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فؤاد محمد عبده أبو الفضل، الحاصل على المركز الأول، على طلاب دبلوم الدارسة الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات، نوعى، بمجموع 694 من 700، بنسبة 99.1%، إنه سيستكمل دراسته بكلية الهندسة، وذلك بعد مشاورته لأسرته فى الأمر تقديرا لدعمهم له طوال الدراسة.
وأوضح محمد، فى تصريحات لليوم السابع، أنه كان حريص طوال فترة الدراسة على تنظيم وقته، مشيرا إلى أن عدد ساعات المذاكرة لم تكن تتخط الساعة أو الساعتين يوميا، لافتا إلى أن مدرسته "الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، بقويسنا"، لم تجعلهم فى حاجه إلى الحصول على دروس خصوصية، لاهتمام المعلمين بشرح وتوضيح كافة الأمور.
وأكد على الدور الذى لعبه منزله وأسرته فى دعمه بتوفير كل شئ له، قائلا: البيت مكنش مخلينى محتاج حاجه، وبيوفرولى كل حاجه دايما".
واعتمدت وزارة التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2018/2019، ووجهت الوزارة التهنئة للطلبة الناجحين، متمنية لهم مزيد من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.
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