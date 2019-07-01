الثالثة "الفنية الزراعية": رفضت دخول الثانوى العام رغم حصولى على 232.5

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الطالبة أسماء محمد سنوسى رفاعى، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث، أنها رفضت الالتحاق بالثانوية العامة رغم حصولها على مجموع 232.5 درجة لصعوبة الدراسة بها والإجهاد والتوتر الذى تسببه.
وأضافت الحاصلة على المركز الثالث المكرر لـ"الخليج 365"، أنها فضلت الالتحاق بمدرسة بلاط الثانوية الزراعية خاصة لقربها من منزلها، ووضعت أمماها هدفًا للحصول على ترتيب على مستوى المحافظة والجمهورية، وكانت تذاكر 6 ساعات يوميًا.
ولفتت الطالبة إلى أنها كانت تشارك مع المدرسة فى مسابقات الطلاب على مستوى محافظة الوادى الجديد والجمهورية مما كان يدفعها لمزيد من المذاكرة، مشيرة إلى أنها ترغب فى اللالتحاق بكلية التربية لعشقها لمجال التدريس.
وحصلت أسماء محمد سنوسى رفاعى، على مجموع 514 درجة من 550 بنسبة 93.5% فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث، لتصبح الثالث على مستوى الجمهورية.
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