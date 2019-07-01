شكرا لقرائتكم خبر عن «تنشيط السياحة» تستعد لاختيار مديرين للمكاتب السياحية الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار دور الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة في الترويج والتنشيط للمقصد المصري في الأسواق السياحية المختلفة وسعيها لفتح أسواق جديدة، وإيمانا منها بأهمية عمل المكاتب السياحية الخارجية للهيئة في الترويج والتسويق لمصر، وفتح قنوات للتواصل المستمر مع منظمي الرحلات في تلك الأسواق لزيادة أعداد السائحين منها؛ أعلنت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة عن بدء تلقي ترشيحات لشغل وظائف مدير ومساعد مدير (مستشار وملحق سياحي) لعدد من مكاتب الهيئة الخارجية.

وقال المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة، إنه تم وضع شروط لاختيار كوادر من داخل وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك لشغل وظائف مدير ومساعد مدير (مستشار وملحق سياحي) في مكاتب الهيئة الخارجية الشاغرة بكل من فرنسا والصين والهند وروسيا وألمانيا وإيطاليا، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة انتقاء أفضل العناصر، وسيتم تأهيلهم بالشكل اللائق من خلال دراسة السوق واللغة ومهارات الحاسب الآلي وغيرها من التدريبات والاختبارات التي سيتم وضعها لهم، موضحا أنه تم تعميم هذا الإعلان داخل الوزارة وهيئتيها متضمنا شروط التقدم لاختيار أفضل الكوادر من بين المتقدمين.

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وأضاف رئيس الهيئة أنه نظرا لأن إجراءات اختيار الكوادر والاختبارات التحريرية والشفوية اللازمة لها قد تستغرق وقتا،، ققد تم تشكيل لجنة مصغرة مكونة من رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية السيد أحمد الوصيف ومستشارة وزيرة السياحة للتنمية البشرية جيهان فتحي لاختيار مجموعة من الكوادر الشابة الواعدة، لانتدابهم لمدة ٦ أشهر لتسيير الأعمال في هذه المكاتب، مضيفا إلى أنه سيتم وضع برنامجا تدريبيا مكثفا في الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيلهم لإدارة هذه المكاتب قبل سفرهم لاستلام العمل بها، مشيرا إلى أنه سيتم التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل بالمكاتب الخارجية ليتسنى لها مواكبة الاساليب الترويجية الحديثة والتطورات المتلاحقة لصناعة السياحة عالميا .

وقال إنه سيتم مراجعة ملف المكاتب الخارجية ومتابعة أدائها وتقييمها بشكل مستمر لضمان أدائها لدورها على الوجه الأمثل وتحقيق الهدف المرجو من تواجدها في الدول بالخارج بما يساهم في جذب مزيد من السياحة إلى مصر.

وأشار يوسف إلى أن هناك تعاونا كاملا مع القطاع الخاص الممثل بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، لافتا إلى أنه سيكون هناك ورش عمل مع الشركات العاملة بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر، وذلك لمعرفة احتياجاتهم من الترويج والدعاية للأسواق المختلفة وبناء خطة الترويج للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالتوافق مع القطاع الخاص.