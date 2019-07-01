شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار عملات تذكارية احتفالًا بمرور 150 عامًا على إنشاء كلية الحقوق بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 26 تابع (أ) قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 23 لسنة 2019، بإصدار وزارة المالية بعض العملات التذكارية بمناسبة الاحتفال بمرور مائة وخمسين عامًا على إنشاء كلية الحقوق جامعة القاهرة.

وتصدر العملات في فئات: عملة ذهبية فئة الواحد جنيه، وعملة ذهبية فئة الخمسة جنيهات، وعملة فضية فئة الواحد جنيه، وعملة فضية فئة الخمسة جنيهات، وعملة فضية فئة العشرة جنيهات، وعملة فضية فئة الخمسين جنيها، وعملة فضية فئة المائة جنيه.