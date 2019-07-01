شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يسلم هدايا لـ105 عروس من اليتيمات والأسر الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، الاثنين، أجهزة لعدد 105 عروس من اليتيمات والأسر الأولى بالرعاية، وذلك خلال احتفالية بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

وفى لفتة إنسانية، رفض «شاروبيم» تصوير مشهد استلام البنات وأسرهم للهدايا المقدمة لهم حرصا على مشاعرهم، متمنيا لهم حياة سعيدة، وقال: «إننا نحتفل بكم اليوم في ذكرى احتفالات ثورة 30 يونيو المجيدة التي غيرت وجه مصر وإعادتها لأبنائها وبدأت طريق النهضة والتقدم خلف رئيسها المخلص عبدالفتاح السيسي».

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وأعرب المحافظ عن سعادته لوجوده بين أهله من أبناء الدقهلية، ووجه التهنئة للأسر التي حضرت، وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدا لتوفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة لأبنائها.

وأشار إلى أنه سيقوم بتكريم فرقة الفنون الشعبية بمديرية الشباب والرياضة والتي فازت بالمركز الأول في مسابقتي الفنون الشعبية في أسبوع الإخاء المصري السوداني واليوم الوطني الإندونيسي وسيتم منح الفرقة الدعم المادي اللازم.

وقدم محافظ الدقهلية الشكر للجهات الداعمة وللقائمين على تنظيم الحفل. يذكر أن الهدايا مقدمة بالتعاون بين الدكتورة هدى بلاط مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة، وعماد حسن ممثل بنك الحياة الكريمة أحد بنوك الخير، وخالد رجائي، ممثل شركة بي تك.