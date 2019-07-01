شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: ضبط 34 متهمًا بالتنقيب عن الذهب في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 34 شخصًا في عدة مناطق بأسوان، حال قيامهم بعمليات تنقيب عشوائي بحثاً عن معدن الذهب الخام.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الإثنين: إن ذلك جاء «فى إطار جهود مكافحة كافة صور الجريمة، لاسيما في مجال ضبط القائمين على عمليات التنقيب العشوائى لاستخلاص خام الذهب، حفاظاً على الاقتصاد القومى للبلاد».

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وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى وإدارة البحث الجنائى بأسوان والجهات المعينة بالوزارة باستهداف مناطق (وادى عبادى- العدوة- الخريطة) بدائرة مركزى شرطة (إدفو- نصر النوبة) بأسوان.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 34 شخص من بينهم 23 شخصا يحملون جنسية إحدى الدول العربية، وضبط 8 أجولة بداخلها أحجار الكوارتز التي تحوى خام الذهب و2 «جركن» بنزين و4 زجاجات بداخلهم سائل الزئبق وكيس بلاستيك بداخله كمية من خام الذهب مختلط بالزئبق تزن حوالى 25 جرامًا و24 برميلا بداخلها مادة السيانيد و2 «جركن» بداخلهما مادة كيماوية و10 أجولة فحم ومبالغ مالية، وضبط سيارة ربع نقل و5 «هيلتي» و2 ميزان حساس.

وبمواجهة المضبوطين، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الذهب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.