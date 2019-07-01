شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يترأس اجتماع «سوبر جيت»: يجب تشغيل خطوط جديدة بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الاثنين، اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).

وتم خلال الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018 وتقرير مجلس الإدارة ونتائج نشاط الشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات، حيث بلغت أرباح الشركة إيرادات الشركة 280 مليون جنيه عام 2018، مقابل 205 مليون جنيه عام 2017 وبلغ صافي الربح 41.82 مليون جنيه عام 2018، مقابل 32 مليون جنيه عام 2017.

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واستعرضت إدارة الشركة الضوابط والمحددات التي تم مراعاتها في خطة التطوير لمواكبة خطط الدولة التنموية في المحافظات المختلفة وتأثيرها الإيجابي في حركة نقل الركاب وخطط الشركة التوسعية خلال السنوات الخمس القادمة، وتم استعراض الإجراءات والآليات الخاصة بتحقيق أهداف الشركة وخطة تطويرها، والتي شملت البدء في خطة الإحلال والتجديد من بداية عام 2014م حتي نهاية عام 2018م، وذلك بشراء عدد 103حافلة واستبعاد عدد 31 حافلة والاهتمام بأعمال الصيانة والاصلاح ورفع الكفاءة الفنية للحافلات الموجودة بالخدمة حيث أصبح جميع أسطول الشركة من الحافلات وعددها 199 حافلة في نهاية عام 2018م ووصل الان إلى 204 اتوبيس ومن المخطط ان يصل إلى 300 أتوبيس بحلول عام 2023.

كما تم مناقشة خطة تطوير الورش الخاصة بالشركة لمواكبة الخطة التوسعية للشركة، حيث سيتم توفير مركز نموذجي رئيسي بديلاً عن المركز الحالي الموجود بمدينة السلام بالقاهرة والذى يتم استخدامه كورشة ومكان لإيواء الحافلات بحيث يشمل مناطق (للصيانة والإصلاح. وتجهيز الحافلات ومنطقة للحافلات الجاهزة للتشغيل التي يتم استخدامها على شبكة التشغيل اليومية.

وأكد وزير النقل أنه «وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة الشركات العاملة في هذا المجال فإن العمل يجب أن يكون على مدار الساعة لسرعة تنفيذ خطة تطوير الشركة بما يعود ايجابيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وبما يساهم في أن تصبح الشركة نموذج رائد للشركات العاملة في هذا المجال»، مشددًا على أن التوجه الدائم إلى إضافة وتشغيل خطوط جديدة في المحافظات على مستوى الكفاءة الفنية والجودة وتميز الخدمة من خلال التحديث الدائم للأسطول، وضرورة عمل دراسة جدوى اقتصادية خاصة بأن تكون كافة الأتوبيسات، التي يتم التعاقد عليها خلال الفترة القادمة تعمل بالغاز، وأن يتم موافاته بنتائج هذه الدراسة فور الانتهاء منها.