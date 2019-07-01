شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي «2018/2019»، حيث بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

ووجه «شوقي» التهنئة للطلبة الناجحين، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

- عدد طلبة التعليم التجاري (4527) بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.

- عدد طلبة التعليم الفندقي (3370) بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي.

- عدد طلبة التعليم الزراعي (261) بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي.

- عدد طلبة التعليم الصناعي (7111) بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي.

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كما تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:

- عدد طلبة التعليم التجاري (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي.

- عدد طلبة التعليم الفندقي (15629) بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي.

- عدد طلبة التعليم الزراعي (72903) بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي.

- عدد طلبة التعليم الصناعي (296668) بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3% عن العام الماضي.

وبالنسبة لطلبة التعليم والتدريب المزدوج:

إجمالي أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجاري والفندقي والزراعي والصناعي (12443) طالب وطالبة بنسبة نجاح 48,82% بانخفاض 17,2% عن العام الماضي.

وبشأن طلبة الإعداد المهني:

بلغ إجمالي أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقي والزراعي والصناعي (65452) طالب وطالبة بنسبة نجاح 59,42% بانخفاض 91,5% عن العام الماضي.