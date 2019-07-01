شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يبحث مع وزير الري موقف مشروعات تنمية جنوب الوادي والمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، لبحث موقف مشروعات تنمية جنوب الوادى ومحافظة المنيا.

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وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع عرض المخطط العام لأعمال التنمية في منطقة جنوب الوادى، ومنها مزرعة الرياح، وبعض الأنشطة القائمة على المياه الجوفية، وكذا تم عرض نتائج الأبحاث التي أجريت على التربة لتحديد مدى صلاحيتها للأنشطة الزراعية.

وعرض وزير الموارد المائية والرى جهود الوزارة لتوفير كافة الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات المائية، والإجراءات التي قامت بها وزارة الرى لإدارة الموسم في إطار التحديات المائية القائمة.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء بأن يُراعى عند إقامة أية مشروعات تنموية إعادة استخدام المياه، وتطبيق طرق الرى الموفرة للمياه مثل الري بالتنقيط، والرى تحت السطح، أخذاً في الاعتبار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بحسن إدارة مواردها المائية.