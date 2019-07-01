شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء «مدبولي» مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

واستهل «مدبولي» اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر للشراكة الناجحة والعلاقة الممتدة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والتى أثمرت عن تبوء مصر للمركز الأول على مستوى دول العالم كأكبر دولة عمليات للبنك، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقدر التعاون القائم بين مصر والبنك، ويتابع بشكل دقيق مراحل تنفيذ كافة المشروعات الجارى تنفيذها في إطار هذه الشراكة.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء تطلع مصر لتعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك لتمتد إلى مجالات جديدة مثل التعاون في مجال النقل وتطوير السكك الحديدية، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه تم نقل تبعية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى رئاسة مجلس الوزراء، بما يعكس اهتمام الحكومة بتنمية هذا الملف المهم، لما له من أهمية في زيادة مستوى التوظيف، وتشغيل الشباب والمرأة، ورفع مستوى المعيشة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وجّه الشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية على الدعم والمساندة لأعمال ومشروعات البنك في مصر، مشيراً إلى أن وصول مصر للمركز الأول على مستوى دول العمليات يعكس جهداً والتزاماً كبيرين من جانب مصر في دفع أجندة التنمية، وتبنى استراتيجيات تنموية طموحة.

وأضاف آلان بيلو أن زيارته لمصر تمتد على مدار أسبوع كامل، وهو ما يعكس مقدار وأهمية مصر في خطط وأجندة البنك الأوروبى، مؤكدا أن البنك مهتم بتوسيع نطاق أعماله في مصر في مجالات جديدة تلبى احتياجات التنمية في مصر، ومنها مشروع المونوريل، وعدد من مشروعات البنية التحتية في مجال البترول والكهرباء، بالإضافة إلى ما يوليه البنك من اهتمام بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التعاون الناجح بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لا سيما بعدما أثبتت مصر كفاءة لافتة في تنفيذ المشروعات.