شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تنتشل جثة أحد ضحايا عقار إمبابة المنهار من أسفل الأنقاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، جثة أحد ضحايا عقار إمبابة المنهار صباح اليوم، بحى شمال الجيزة، وهو المتوفى "رامي فؤاد بدري محمود"، 30 سنة، ليرتفع عدد الضحايا إلى 2، وذلك بعد البحث عنه تحت الأنقاض لمدة 7 ساعات تقريبا.

كما أسفر انهيار العقار عن 5 مصابين، منهم 2 فى حالة حرجة، وجميعهم فى مستشفى إمبابة العام.

وجاءت بيانات المصابين كالتالى

شافعى سلومة محمود 40 سنة، كدمات متفرقة فى الجسم

محمد شافعى سلومة 20 سنة جروح سطحية بالجسم

محمد ياسر رمضان 15 سنة كدمات بسيطة فى الجسم

بهجت حسين أحمد 48 سنة شرخ بالإبهام وجروح بسيطة

أنصاف حسين أحمد 70 سنة كسر باساق اليمنى ووكسر فى الحوض

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والوفاة .. عمرو فؤاد بدرى 34 سنة وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى التحرير

وأكد اللواء جمال عبد الرشيد، رئيس مدينة الجيزة، أن العقار المنهار مكون من أرضى و4 أدوار، مقام على حوائط حاملة، ولم يصدر بشأنه قرار إزالة، ولم تأت منه أى شكوى قبل ذلك.

وانهار صباح، اليوم الإثنين، العقار رقم 2 حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد ميدان مدينة الأمل بمنطقة إمبابة بحى شمال الجيزة، وأسفر عن مصرع شخص، وإصابة 5 أخرين.