شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: سنضرب بيد من حديد على أى محاولات غش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه هنأ أوائل الدبلومات الفنية وأبلغهم تليفونيا بتفوقهم وكانت هناك فرحة كبيرة لأسر الطلاب الأوائل، متابعا: أحد الطلبة الأوائل بالبحر الأحمر حينما ابلغته سالنى انا ليا توأم عمل ايه فى النتيجة؟

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وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019، أن هناك دعم كبير من القيادة السياسية لتعليم الفنى، والوزارة مصرة على تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى من خلال اكسابهم المهارات الحقيقة.

وشدد نائب الوزير: سنضرب بيد من حديد على أى محاولات للغش ولا يصح أن يتم تخريج طالب يعتمد على الغش.