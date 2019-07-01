شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات فى مدينة العياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة العياط حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمزلقان السكة الحديد، وشارع شكرى القواتلى وشارع الجيش. تأتى الحملة المكبرة تحت قيادة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس مدينة العياط ونائبيه محمود شنب وعلي شاهين وادارة الأشغالات بالعياط وقد تم نقل الباعة الجائلين إلى الأماكن المخصصة لهم من قبل وتم عمل المحاضر الازمة للمتنعين.













































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