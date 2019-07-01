شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اللغة الأجنبية الثانية تضفى البسمة على وشوش طالبات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت من قليل امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية، لطلاب الثانوية العامة بثانى أيام امتحانات الأسبوع الرابع والأخير لماراثون الثانوية العامة.

وتجمع أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة بلجان مدرسة إنصاف سرى الثانوية ، ولجان مدرسة الشهيد المقدم شريف أحمد صالح بحلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، بثانى أيام امتحانات الأسبوع الرابع والأخير لماراثون الثانوية العامة، للاطمئنان على أبنائهم.

وعبرت الطالبات عن سعادتهن بمستوى امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وسهولة اللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الإيطالية.

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم الإثنين، امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وامتحان التربية الوطنية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الماضى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.



أحضان-وفرحة-بسهولة-الماده



الإنتهاء-من-الماده



الخروج-من-الإمتحان



السعاده-علي-وجوه-الطالبات-وأبناتهم



الطالبات-وأولياء-أمورهم



أولياء-الأمور-أمام-اللجان-في-إنتظار-أبنائهم



أولياء-الأمور-بجانب-أبنائهم



أولياء-الأمور-في-إنتظار-أبنائهم



أولياء-الأمور-مع-أبنائهم



بدء-الخروج-من-الإمتحان



رسم-البسمة-علي-وجوه-الطالبات



سعاده-الأم-وإبنتها



سعاده-الطالبات

Advertisements



سعاده-علي-وجوه-الطالبات-وأولياء-أمورهم



سعاده-علي-وجوه-الطلاب



سعاده-غامره-علي-وجوه-الطالبات



سعاده-غامره-في-عيون-الطالبات



سهولة-الماده-تظهر-علي-وجه-الطلاب



طالبة-ترفه-علامه-النصر---لسهولة-الماده



طالبتان-فرحين-بسهولة-الماده



فرحة-إحدي-الطالبات



فرحة--أخر-يوم-إمتحانات



فرحة-الأجازة



فرحة-الطالبات



فرحة-الطالبات--بالإنتهاء-من-الماده



فرحة-الطلبة-والطالبات



فرحة-بسهوة-الماده



فرحة-بسهولة-الماده-(2)



فرحة-بسهولة-الماده



فرحة-وسعاده-الطالبات



فرحة-وسعاده-بالطالبات



نهاية-الإمتحان



نهاية-الماده-(2)



نهاية-الماده-(3)