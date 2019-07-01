شكرا لقرائتكم خبر عن هبة السويدى مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر تناشد الأمم المتحدة لإقرار يوم عالمي لانسانية بلا حروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الدكتورة هبة السويدى مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية هذا الأسبوع في الفعاليات الخاصة باليوم العالمي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالأمم المتحدة، حيث ستعرض مجهودات مؤسسة أهل مصر للتنمية، فيما يتعلق بتطوير نموذج متكامل معترف به دولياً لرعاية ضحايا الحروق طبياً ونفسياً، بالإضافة إلى العمل على دمجهم في المجتمع، وذلك خلال جلسة بعنوان "ريادة الاعمال الاجتماعية والسلام".

وخلال الفعاليات ستناشد الدكتورة هبة السويدى الأمم المتحدة لإقرار يوم عالمي لإنسانية بلا حروق، ليصبح هذا اليوم بمثابة دعوة عالمية لدعم وقبول ضحايا الحروق، كما ندعم ضحايا السرطان والإيدز وذوي الإعاقة.

Advertisements

وتطالب الدكتورة هبة السويدي الأمم المتحدة "أن تغيروا العالم من حولنا من خلال دعمكم، وتحولوا آلام هؤلاء الضحايا إلى أمل من خلال التوقيع على طلب إقرار اليوم العالمي " لإنسانية بلا حروق عبر الموقع التالي https://www.ahl-masr.ngo/en/petition/ ومساندة ضحايا الحروق من خلال المشاركة بالتوقيع على الطلب.