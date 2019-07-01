شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة للبابا فرانسيس بمناسبة العيد القومى للفاتيكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ورئيس الفاتيكان، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى. وأوفد الرئيس السيسى كريم الديوانى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الكورسى البابوى بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

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