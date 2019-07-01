شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاطبت المديريات التعليمية بضرورة إيفاد مندوب من المديرية لاستلام نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية من لجنة النظام والمراقبة "الكنترولات" التابع لها المديرية لاستلام النتيجة اليوم الإثنين على أن يتم التنبيه على عدم فتح النتيجة إلا بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمى.
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة باعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول " تجارى وصناعى وزراعى وفندقى" للعام الدراسى 2019.
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