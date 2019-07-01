شكرا لقرائتكم خبر عن العصار: رفع تقرير أسبوعى لرئيس الوزراء حول منظومة التأمين الصحى ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، الشعب المصرى ورئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ، مؤكدا أن مصر كانت مختطفة قبل ثورة 30 يونيو . وأضاف العصار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، بمناسبة إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بيورسعيد، أن وزارة الإنتاج الحربى ساهمت بالمنظومة ببورسعيد فى تطوير 11 وحدة صحية، وتوريد فرش طبى وغير طبى، مؤكدا أن هناك تقرير أسبوعى سيرفع لرئيس الوزراء كل خميس، حول ما يتم تنفيذه بالمنظومة بمحافظة بورسعيد.

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