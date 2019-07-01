شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء أوائل امتحانات الدبلومات الفنية 2019.. 24 طالبة و7 طلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2018/2019.

وينشر الخليج 365 أسماء اوائل الدبلومات الفنية بعد اعتماد النتيجة منذ قليل، وعددهم 31 طالبا فى مختلف التخصصات العلمية بنظامى الـ خمس سنوات والـ ثلاث سنوات.

وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) هذا العام 31 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

ووجهت الوزارة التهنئة للطلبة الناجحين، متمنية لهم مزيد من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

- عدد طلبة التعليم التجارى (4527) بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.

- عدد طلبة التعليم الفندقى (3370) بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي.

- عدد طلبة التعليم الزراعى (261) بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي.

- عدد طلبة التعليم الصناعي (7111) بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي.

كما تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:

- عدد طلبة التعليم التجارى (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي.

- عدد طلبة التعليم الفندقي (15629) بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي.

- عدد طلبة التعليم الزراعى (72903) بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي.

- عدد طلبة التعليم الصناعى (296668) بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3% عن العام الماضى.

وبالنسبة لطلبة التعليم والتدريب المزدوج:

إجمالي أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجاري والفندقي والزراعي والصناعي (12443) طالب وطالبة بنسبة نجاح 48,82% بانخفاض 17,2% عن العام الماضي.

وبشأن طلبة الإعداد المهني:

بلغ إجمالي أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقي والزراعي والصناعي (65452) طالب وطالبة بنسبة نجاح 59,42% بانخفاض 91,5% عن العام الماضى.



أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (1)

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أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (2)



أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (3)



أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (4)



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أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (6)



أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (7)



أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (8)



أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (9)



أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (10)



أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (11)



أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (12)



أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (13)



أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (14)



أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (15)



أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (16)



أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (17)



أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (18)



أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (19)



أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (20)



أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (21)



أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (22)



أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (23)