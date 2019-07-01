موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس على موقع الوزارة خلال ساعات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس وتشمل نتيجه دبلوم الصنايع 2019 الصف الثالث ستكون خلال ساعات.

وأوضح المصادر أن رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الصف الثالث سيكون من خلال الموقع الرسمى للوزارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاطبت المديريات التعليمية بضرورة إيفاد مندوب من المديرية لاستلام نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية من لجنة النظام والمراقبة "الكنترولات " التابع لها المديرية لاستلام النتيجة اليوم الإثنين على أن يتم التنبيه على عدم فتح النتيجة إلا بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمى.

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وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة باعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول " تجارى وصناعى وزراعى وفندقى" للعام الدراسى 2019.