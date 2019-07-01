شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قطاع التعليم الفنى يتضمن قرابة 700 ألف طالب وطالبة فى الشهادة الثانوية فقط.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019، أن الظاهرة المتكررة الإيجابية هو وجود 24 طالبة ضمن أوائل الدبلومات الفنية من إجمالى 31 طالبا، وهذا يؤكد إقبال الطالبات على التعليم الفنى، ورسالة مهمة للبنين لماذا تتفوق البنات.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ظاهرة الغش فجة، وكان هناك غش جماعى، و"سوف نطبق القانون ولن نتراجع فيها أو تخفف العقوبة ولن نخرج طالبا يمارس مهنة يوذى بها الآخرين".

وأوضحت أن متوسط نسب النجاح فى الدبلومات الفنية 62% والمزدوج 82% .