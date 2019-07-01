المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي يتزعمه أميني شرطة لسرقة المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، أميني شرطة و6 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، وعضوية المستشارين علي أحمد صقر وأيمن عبدالرازق وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.

وجاء في أمر الإحالة أن أميني الشرطة المتهمين اتفقا مع الستة الآخرين على تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في مدينة نصر.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين سرقوا مبلغا ماليا قدره 320 ألف جنيه وهاتفا محمولا من المجني عليه "كريم. ج" مُدرِّس بالإكراه، بأن استوقفوه وزعموا أنهم ضباط بمباحث الأموال العامة، مشهرين أسلحة نارية في وجهه، واستولوا على أموالٍ كانت بحوزته وفروا هاربين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم وإحالتهم للنيابة التي أحالتهم لمحاكمة عاجلة.